Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, sceglie la spiaggia di Scilla e il borgo di Chianalea per girare un suo video. Grande attesa per il blitz del cantautore di Cortona che sarà in giro per le stradine caratteristiche ed i vicoli sul mare di Chianalea e su una delle spiagge più belle della Calabria per la creazione di una video musicale per uno dei suoi prossimi singoli.

Un antipasto del tour calabrese. Nel 2022, Jovanotti salirà sui diversi palchi per il Jova Beach Party 2022 e, tra le date previste, due le tappe a Roccella Jonica: 12 e 13 agosto 2022. Un appuntamento green che si rinnova su 20 milioni di metri quadri di coste e ventidue tappe con il Wwf attraverso tutta la Penisola.