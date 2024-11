L'ex sindaco si era formato politicamente nel PCI e, in quel partito, giovanissimo, aveva mosso i primi passi in politica. Con lui scompare un pezzo di storia amministrativa e politica di Falerna e di tutto il comprensorio lametino

Dopo una lunga malattia e' venuto a mancare Antonio Cacciatore. A lungo sindaco di Falerna e per qualche tempo anche assessore alla provincia di Catanzaro. Antonio Cacciatore si era formato politicamente nel PCI e, in quel partito, giovanissimo, aveva mosso i primi passi in politica. Eletto per la prima volta sindaco a metà degli anni 70, aveva svolto anche ruoli di direzione politica provinciale in quel partito. Nel 1983 venne rieletto sindaco, mantenendo la carica fino al 1999. Conosciuto da tutti a Falerna e fuori semplicemente come "Cacciatore", si è sempre contraddistinto per essere stato una sindaco popolare, sempre a contatto con la gente. Mitico sindaco comunista nel corso della sua sindacatura aveva lavorato alla modernizzazione della sua Falerna favorendo la trasformazione da borgo rurale in ricercata località turistica. Sul finire degli anni 90 dopo decise di chiudere con la sinistra post PCI. Tuttavia mantenne sempre rapporti cordiali con quelli che furono gli ex compagni di una vita. La sua lunga esperienza amministrativa lo aveva reso un punto di riferimento per nuove leve di amministratori. Con Antonio Cacciatore scompare un pezzo di storia amministrativa e politica di Falerna e di tutto il comprensorio lametino.