Il personale della Polfer e del Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato l'area; denunciato il proprietario

ROSARNO (RC) - Una vera e propria discarica abusiva, dove, all'occorrenza, venivano demolite auto e mezzi. Il sito è stato scoperto dal personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polfer in contrada Carmine del Comune di Rosarno durante un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno individuato, in un'area non impermeabbilizzata, delimitata da un muro di recinzione in cemento armato assicurato da un cancello, un deposito di materiale proveniente dalla demolizione di autovetture. Il personale ha proceduto al sequestro penale dell'intera area, mentre il titolare dell'impianto, P.G. di 51 anni, è stato denunciato. (lc)