Al liceo scientifico “Fermi” sarà presentato il manifesto programmatico della Comunità educante contro la dispersione scolastica

Sarà presentato domani a partire dalle 10,45, nella sede del liceo “Fermi” di Catanzaro il manifesto programmatico di lancio della Comunità Educante in Calabria. L’iniziativa vedrà la presenza del ministro alla Pubblica Istruzione Valeria Fedeli e dell’assessore regionale alla Pubblica Istruzione Federica Roccisano. Interverranno anche il Garante per l’Infanzia della Regione Calabria Antonio Marziale, il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Diego Bouchè, il portavoce nazionale della “Rete Crescere al Sud Francesco Mollace, Federico Albert, presidente della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e Raffeala Milano, direttore Italia-Europa di Save the Children, oltre che il Dirigente del Liceo “Fermi” Luigi Antonio Macrì.

Al centro del patto regionale costitutivo della Comunità Educante vi è l’obiettivo di contrastare in modo efficace la dispersione scolastica, la povertà educativa, l’insuccesso formativo dei giovani e il preoccupante fenomeno dei Neet, ragazzi che non studiano e che non hanno né cercano un lavoro.

l.c.