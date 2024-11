«Ho intimato al sindaco di Settingiano il trasferimento immediato degli uffici della dirigenza dell’Istituto Comprensivo "Don Giuseppe Maraziti", al fine di dare seguito alla sentenza del TAR Calabria, che rimane inapplicata ormai da tre mesi». Con queste parole il sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, segna un altro passo verso l’annosa questione del mancato trasferimento degli uffici dal Centro dell’Istmo a Settingiano, dopo la richiesta avallata dai Comuni di Amato e Miglierina, e approvata, nell’ambito del dimensionamento scolastico, da Provincia di Catanzaro e Regione Calabria.

«Nonostante i ripetuti solleciti del Comune di Marcellinara, è incredibile constatare l’assoluto silenzio sia della Provincia che dell’Ufficio Scolastico Regionale, i quali non hanno fornito alcun riscontro alle richieste formali inviate: eppure hanno approvato questa decisione di spostamento». «Questa intimazione – ha proseguito il sindaco Vittorio Scerbo - si è resa necessaria per avviare le azioni propedeutiche alla realizzazione della mensa scolastica, un’opera di grande importanza per la comunità scolastica, finanziata con fondi PNRR per un importo di 255mila euro, grazie ad un progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, e presentato in tempi record, una volta conosciuto l’esito della sentenza sfavorevole».

Ora, essendo pervenuto l’accordo di concessione che l’Amministrazione Comunale di Marcellinara deve sottoscrivere con il Ministero dell’Istruzione, non può più attendere il trasferimento degli uffici della dirigenza scolastica. «La vicenda – ha evidenziato il sindaco Vittorio Scerbo - ha assunto tratti grotteschi: da settembre non abbiamo ancora avuto il piacere di conoscere l’esito dell’agibilità dei locali destinati ad ospitare, a Settingiano, la dirigenza scolastica; inoltre, ciò che è stato dichiarato in un atto pubblico dal sindaco di Settingiano durante la conferenza dei servizi svoltasi in Provincia nell’ottobre 2023 risulta falso. Egli ha sostenuto che i locali fossero immediatamente idonei e disponibili ad accogliere gli uffici amministrativi, e i fatti, oggi, lo smentiscono categoricamente. Questa situazione rappresenta una grave offesa alla verità e alla giustizia».

«È evidente che siamo di fronte a un complotto politico, a danno della comunità di Marcellinara, con nomi e cognomi ormai ben noti alla comunità. Se non si avranno riscontri immediati, il Comune di Marcellinara – ha concluso il sindaco - è pronto a presentare esposti alle autorità giudiziarie per far luce su questa vicenda kafkiana e ridicola. Non lasceremo che l’interesse della nostra comunità venga calpestato».