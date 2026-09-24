Il divieto riguarda le attività curriculari ed extracurriculari e gli incontri scuola-famiglia, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. Per i minori la sanzione ricade sui genitori
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Multe fino a 1.000 euro per chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto e un tetto del 30% per determinati studenti con cittadinanza non italiana nelle classi prime. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del decreto scuola, atteso all’esame del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda il divieto di indossare il burqa, la bozza prevede che, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, sia vietato partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche e agli incontri nell’ambito dei rapporti scuola-famiglia «con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto».
Per la violazione è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. Nel caso in cui a violare il divieto sia un minore, la sanzione viene applicata al genitore.
La bozza interviene anche sulla composizione delle classi. Nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non potrà superare il 30% del totale nella singola classe prima.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, invece, il limite del 30% nelle classi prime riguarderà gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione.
Le misure sono contenute nella bozza del decreto legge con diversi interventi in materia di scuola, che sarà sottoposta all’esame del Consiglio dei ministri.