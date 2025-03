Migrazioni, progettazione Pnrr e transizioni. Saranno questi i temi al centro della nuova offerta formativa del polo Sna (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) di Reggio. Questa mattina a palazzo Sarlo, la riunione del comitato di coordinamento presieduto dall’eurodeputata Giusi Princi e composto anche dal capo dipartimento della Funzione Pubblica, Paolo Vicchiarello, dal consigliere Paolo Naccarato, per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Daniele Cananzi, prorettore delegato per le politiche culturali di Ateneo e proprio per il Polo formativo territoriale della Sna nella Regione Calabria.

All’ordine del giorno proprio la definizione della nuova offerta formativa, anche alla luce dei bisogni emersi e della significativa partecipazione alle prime attività di alta formazione già proposti, e il monitoraggio dei corsi già erogati.

Il polo formativo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna), con sede presso il dipartimento Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane Digies dell'università Mediterranea sito a palazzo Zani a Reggio è il primo a essere nato in Italia. È stato istituito nel 2023 con la finalità di formare e aggiornare professionalmente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Adesso i poli sono sei in tutta Italia di cui due al Sud, a Reggio e a Bari, dove è stato attivato un mese fa.

«Le 400 iscrizioni in presenza ai corsi di alta formazione proposti ci stimolano a fare sempre meglio per arricchire questa esperienza che ha fatto scuola in Italia. La nuova offerta formativa si incentrerà sulle competenze legate alla maggiore capacità di progettare con i fondi del Pnrr. Gli enti locali devono avere strumenti adeguati per partecipare ai bandi del Pnrr. Tante volte non vi partecipano per mancanza di progettisti all'interno dell'amministrazione. Allora noi intendiamo qualificare il personale già in forza alle amministrazioni», ha sottolineato ancora Giusi Princi, presidente del Comitato di Coordinamento del Polo territoriale Sna Calabria con sede a Reggio.