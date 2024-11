Ci siamo: è il giorno della serata finale del Festival di Sanremo 2024 e cosa c'è di meglio che celebrare questo evento epico con una cena a tema? In questo articolo ti guideremo con qualche suggerimento per realizzare un menù fantasioso e delizioso, ispirato alle grandi canzoni del passato, per garantire una serata indimenticabile con gli amici durante la conclusione di questa straordinaria kermesse musicale.

Ecco una selezione di piatti ispirati ai titoli di alcune fra le canzoni italiane più famose che, come nel caso di alcune, hanno gareggiato in varie edizioni del Festival più famoso della canzone italiana. Per le altre, come nel caso di Battiato e De Gregori (che, per motivi diversi, non sono mai passati all’Ariston in gara), un auspicio preciso: che la grande musica italiana mantenga il suo monopolio sulla manifestazione rivierasca!

1) "Amarsi un po'" di Lucio Battisti:

Piatto: Risotto all'Amore Ingredienti: Riso carnaroli, vino bianco, brodo di verdure, parmigiano reggiano, burro, cipolla, zafferano e, a cottura ultimata, petali di fiori edibili Consiglio: Cuoci il risotto con amore, aggiungendo i petali di fiori a cottura ultimata per un tocco speciale.



2) "Mambo Italiano" di Rosemary Clooney:

Piatto: Polpette al Mambo Ingredienti: Carne macinata, uova, pangrattato, formaggio grattugiato, aglio, prezzemolo, pepe nero macinato al momento Consiglio: Prepara succulente polpette e balla al ritmo del mambo mentre cucini.



3) "Azzurro" di Adriano Celentano:

Piatto: risotto blu con frutti di mare Ingredienti: Linguine, cozze, vongole, gamberi, pomodori, aglio, prezzemolo, olio extravergine d'oliva e riso Carnaroli Consiglio: Crea un risotto con qualche goccia di colorante alimentare azzurro, ispirato al mare, con frutti di mare freschi.



4) "La Cura" di Franco Battiato:

Piatto: Insalata della Cura Ingredienti: Insalata mista, avocado, pomodori secchi, noci, formaggio feta, condimento balsamico Consiglio: Scegli ingredienti salutari per un'insalata curativa e nutriente.



5) "Il Cielo in una Stanza" di Gino Paoli:

Piatto: Torta del Cielo Ingredienti: Pan di spagna, crema pasticcera, fragole fresche, zucchero a velo Consiglio: Crea una torta soffice e golosa che ti faccia sentire al… settimo cielo!



6) "Con te partirò" di Andrea Bocelli:

Piatto: Tiramisù della partenza Ingredienti: Savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, caffè espresso, cacao in polvere Consiglio: Prepara un tiramisù eclatante per concludere un pasto speciale.



7) "La donna cannone" di Francesco De Gregori:

Piatto: Cannoli Siciliani Ingredienti: Guscio di cannolo, ricotta, zucchero a velo, cioccolato fondente Consiglio: Confeziona deliziosi cannoli siciliani per deliziare il palato.



8) "Che Bambola" di Fred Buscaglione:

Piatto: Pollo alla Buscaglione Ingredienti: Petto di pollo, limone, aglio, prezzemolo, vino bianco Consiglio: Presenta in tavola un pollo saporito che farebbe felice anche la famosa "bambola".



9) "Zitti e Buoni" dei Maneskin:

Piatto: Pennette molto arrabbiate Ingredienti: Pennette rigate, nduja calabrese, olio, pomodoro e prezzemolo Consiglio: Sfida i tuoi commensali proponendo una pasta così piccante da costringere tutti a stare… zitti e buoni!



10) "Uomini Soli" dei Pooh: