È il punto di riferimento di tutta la popolazione nazionale, ha unito gli italiani durante il difficile periodo del Covid ed è stato il punto di incontro dell’intera classe politica che qualche anno fa gli ha chiesto di affrontare un secondo mandato al Quirinale, dopo mesi di stallo e tensioni.

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, sarà in Calabria il 30 aprile per una serie di visite istituzionali: l’appuntamento non è ancora presente sull’agenda pubblica del presidente, visitabile al sito www.quirinale.it, e non è ancora confermato il completo itinerario, ma è confermato che dopo le visite istituzionali in Africa di questi giorni e gli impegni romani come le celebrazioni per i 90 anni dell’Istituto Superiore della Sanità, arriverà anche in Calabria.

Mattarella in Calabria, ecco dove sarà il Presidente della Repubblica

Vige ancora il massimo riserbo sulla visita, ma è stata confermata la data del 30 aprile per la visita della massima carica istituzionale italiana: da quanto si apprende, il presidente visiterà alcune aziende nella provincia di Cosenza, in un itinerario ancora da completare ma che al momento prevede sicuramente un passaggio istituzionale in un importante centro produttivo industriale del cosentino. L’agenda è in via di completamente in queste ore ma al momento da quanto si apprende non sono previste visite presso altre istituzioni calabresi: nessuna visita istituzionale a Germaneto, almeno in questa prima stesura del programma, con il presidente Occhiuto e gli altri principali rappresentanti istituzionali calabresi che parteciperanno ad un incontro in via di definizione in queste ore.

Mattarella in Calabria, a Cutro l’ultima visita del capo dello stato

Il presidente della Repubblica Mattarella è stato in Calabria l’ultima volta a febbraio del 2023, subito dopo il naufragio di Cutro: nelle ore immediatamente successive alla tragedia, mentre infuriavano le polemiche, fu lui stesso a rappresentare la nazione ed a rendere omaggio alle salme nel Palamilone. In quell’occasione si fermò a lungo con i familiari delle vittime, promettendo supporto e aiuto, in un momento in cui la politica era impegnata in attacchi pesantissimi sulle responsabilità del naufragio. La visita precedente era del0 settembre del 2021, quando Mattarella prese parte all’inaugurazione dell’anno scolastico a Pizzo, presso l’istituto nautico.