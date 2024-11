Al via l’ottava edizione del “Serreinfestival”. La kermesse si terrà tra Serra San Bruno e San Nicola di Crissa dal 7 al 13 agosto prossimi ed è stata organizzata dall’associazione “Condivisioni” guidata da Bruno Censore, in collaborazione con il Comune di San Nicola da Crissa, il Gal “Terre vibonesi, il Parco delle Serre, la fondazione Imes e l’associazione “Vivi Serra San Bruno”, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Giunta e del Consiglio regionale, della Provincia di Vibo Valentia, del Comune di Serra San Bruno e della Camera di commercio di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

Serreinfestival propone la valorizzazione delle eccellenze del territorio rimarcandone le specificità ed invita a spunti riflessivi su tematiche destinate ad incidere in maniera diretta sulla vita dei cittadini. Il programma è stato costruito con lo spirito di promuovere il turismo montano (raccontando quanto è stato fatto da 20 anni a questa parte per valorizzarlo) e i percorsi di conoscenza dei sentieri boschivi e le tradizioni millenarie turisticamente attraenti.

A ciò sarà abbinata la pubblicizzazione di prodotti tipici, start-up e dimostrazioni di antiche tradizioni riscoperte dai giovani serresi. Non mancheranno dibattiti di forte attualità culturale e politica con personalità delle Istituzioni o civilmente impegnate.

Tra gli argomenti che saranno affrontati ci saranno l’autonomia differenziata ed i suoi effetti sulle comunità del Mezzogiorno, nonché la necessità di una corretta gestione del cibo e delle acque. Ampio spazio inoltre per momenti di convivialità e condivisione attraverso concerti, esibizioni musicali, spettacoli di teatro danza e arte.

Il programma

Il sipario si aprirà mercoledì 7 Agosto alle ore 11 nella sala conferenze del Parco delle Serre con il convegno “Il festival di racconta – L’identità di un vasto comprensorio, i temi di ieri e di oggi, con uno sguardo al passato, al presente e al futuro”. In serata (ore 18) a San Nicola da Crissa avrà luogo il dibattito sull’autonomia differenziata.

Doppio appuntamento anche giovedì con il dialogo (ore 11), presso Fiorindo Pub, con gli studenti sul tema delle guerre e “La notte del Serreinfestival” (ore 21.30, piazza monsignor Barillari) contraddistinta dall’assegnazione del “Premio Serreinfestival” e dal concerto di Davide De Marinis.

Venerdì (ore 11, area picnic di Santa Maria del bosco) sarà la volta del dibattito sulla storia, sull’attività e sulle prospettive del Parco delle Serre, con successiva focalizzazione sulle abitazioni green, sull’arte dei vasai, sui funghi delle Serre e sulle eco candles lanciate dalla start up di Catia Cartolano e Claudio Tomoiaga.

In serata la scena sarà riservata alla mostra fotografica “Il volto delle emozioni” di Daniele Mangiardi (ore 18, piazza Azaria Tedeschi) e alle esibizioni musicali (ore 22, corso Umberto I) in collaborazione con Golden Bar e Malibu'.

Esperienze, conoscenze e ipotesi di crescita sostenibile saranno sviscerate nel corso della discussione su “Politiche del cibo e delle acque per lo sviluppo della Calabria” che si terrà sabato a partire dalle 10.30 presso la sede aziendale dell’acqua “Fabrizia”.

Chiusura all’insegna della tradizione e dello sport domenica con l’escursione in bicicletta sulla Ciclovia del Parco delle Serre (ore 19) ed il trekking notturno “‘Na notti allu scarazzu” (dalle 18 alle 22) promosso dall’associazione “Vivi Serra San Bruno”.