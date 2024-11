Il noto critico d’arte in visita a Rossano: “Si indica un referendum, il capoluogo deve essere deciso dai cittadini”

“Il rilievo culturale della Provincia di Cosenza con i siti più significativi della civiltà meridionale come Rossano, Corigliano, Altomonte, Morano, San Giovanni in Fiore, San Demetrio Corone, Roseto Capo Spulico, Longobucco, indica nel primato della bellezza il riscatto della Calabria ed impone che Cosenza assuma il ruolo di capoluogo della regione non attraverso una determina del Governo ma attraverso un referendum”.





È quanto ha dichiarato da Vittorio Sgarbi in occasione della sua visita al Codex di Rossano. Accompagnato da Mario Caligiuri, già assessore regionale alla cultura, ha quindi sottolineato come il capoluogo di una regione debba essere deciso dai cittadini e chiedendo, infine, al “comune di Soveria Mannelli, avanguardia di ogni processo culturale, di indire un referendum per ritornare in provincia di Cosenza così come era nel 1800, prima dell’Unità d’Italia”.





Il noto critico d’arte sempre in mattinata si è recato dal Sindaco di Rossano Stefano Mascaro che, insieme agli assessori Giovanni De Simone, Angela Stella, Dora Mauro, Aldo Zagarese, Serena Flotta ed il Presidente del Consiglio Comunale Rosellina Madeo, lo ha accompagnato a visitare il Palazzo di Città, la Sala del Consiglio Comunale, il caffè storico Tagliaferri e l’opera scultoria “Il figlio prodigo” dell’artista Marcello Tommasi, su corso Garibaldi, il Chiostro di Palazzo San Bernardino, l’Oratorio di San Marco e la Biblioteca Minnicelli.