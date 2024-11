La giovane donna era sottoposta alla misura cautelare perchè finita in un'inchiesta sul Clan Pesce-Bellocco di Rosarno

ROSARNO (RC) - Arrestata e riportata in carcere. Ilenia Bellocco, 25 anni, ai domiciliari dal 5 maggio del 2013 perché coinvolta in una inchiesta della procura distrettuale antimafia sulla cosca Pesce-Bellocco ha violato gli obblighi della misura cautelare alternativa, perdendone il diritto. Un anno fa le erano stati concessi gli arresti domiciliari per potersi prendere cura dei figli. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno scoperto che la giovane donna non si atteneva all’ordinanza. In più di una occasione si sarebbe allontanata da casa per fare compere e per recarsi in un centro estetico. In più, secondo i militari, avrebbe avuto modo di frequentare soggetti non rientranti nello stesso nucleo familiare, come previsto dall’ordinanza cautelare. Di qui le manette e il ritorno in cella.