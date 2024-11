Per la giornata di mercoledì indetti due sit-in di protesta a Catanzaro

CATANZARO – Crisi senza fine e poche soluzioni messe in campo dalla politica. Coldiretti torna ad attaccare la Regione. E mercoledì prossimo l’associazione manifesterà a Catanzaro. Appuntamento alle ore 9.30 davanti ai cancelli dell'assessorato al Bilancio e davanti alla sede della Ragioneria regionale. Una mobilitazione necessaria, secondo Pietro Molinaro, presidente regionale dell'organizzazione. “Troppi i ritardi accumulati negli ultimi 4 anni - lamenta Molinaro - non convincenti le risposte arrivate dal governo calabrese. ”E' una partita dura quella che si è aperta ma che Coldiretti giocherà fino in fondo. Noi non ci rassegniamo e men che mai ci arrendiamo anzi - prosegue Molinaro - facendoci carico anche della crisi delle pesche, un altro tesoro agroalimentare calabrese, rilanciamo anche su questo fronte. Vogliamo denunciare il crollo verticale del consumo di frutta estiva che quest'anno al di sotto del livello minimo raccomandato dal Consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e i prezzi riconosciuti ai nostri agricoltori che sono scesi a livelli incompatibili addirittura con i costi di raccolta, per effetto della spirale recessiva che mette a rischio - conclude il presidente della Coldiretti -la sopravvivenza di imprese e cooperative ortofrutticole e la salute dei cittadini - consumatori".