Si è insediato il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Rende. Si tratta del capitano Sebastiano Maieli, 35 anni, siciliano. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena, completando il percorso di studi presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza. L’Ufficiale ha svolto servizio nel Lazio quale Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo (FR) e in Toscana quale Comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona (AR), per poi essere destinato all’attuale incarico. Nel corso della mattinata ha salutato le Autorità cittadine.