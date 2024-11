Tragedia sfiorata ad Aiello Calabro. Gli operatori hanno utilizzato dei cuscini sollevatori per estrarlo da sotto il mezzo

Tragedia sfiorata nel Cosentino. I vigili del fuoco del distaccamento di Paola (Cosenza) sono intervenuti questo pomeriggio in contrada Stragolera di Aiello Calabro per il ribaltamento di un trattore. Gli operatori, utilizzando dei cuscini sollevatori, sono riusciti in pochi minuti ad estrarre il conducente leggermente ferito ed affidarlo alle cure dei sanitari.