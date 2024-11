All’ordine del giorno un solo argomento: i fondi Ue. Talarico: ‘E’ un provvedimento urgente’

REGGIO CALABRIA - La politica non va in vacanza e il consiglio regionale della Calabria continua a “lavorare” in regime di prorogatio. Altro che scioglimento. Venerdì prossimo nuova seduta dell’assemblea di palazzo Campanella, chiamata ad approvare altri “interventi definiti indifferibili”. Il presidente Franco Talarico ha infatti convocato il consiglio per giorno 18 luglio alle ore 12. All’ordine del giorno l’esame della programmazione comunitaria Por-Psr 2014-2020. Talarico sottolinea l’urgenza del provvedimento «da trasmettere alla commissione europea entro il 22 luglio. La spesa di 3,5 miliardi di euro prevista potrà costituire per la Calabria una preziosa occasione di sviluppo e rappresenta un ulteriore segnale di responsabilità del consiglio regionale che, seppure in un frangente delicato dal punto di vista istituzionale, non si sottrarrà certo all'approvazione di un provvedimento cosi determinante per il futuro dei calabresi».