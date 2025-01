I Comuni di Catanzaro e Lamezia Terme beneficeranno di specifici fondi, resi disponibili dal Ministero dell'Interno, per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sui rispettivi territori. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha ammesso al finanziamento, per un importo complessivo di 480 mila euro, i progetti presentati dai due Comuni nell'ambito del Programma Operativo Complementare "Legalità 2014-2020", che contempla tra le proprie linee di intervento il sostegno a progettualità finalizzate a rafforzare la sicurezza dei territori attraverso sistemi di presidio tecnologico. Lo comunica la Prefettura di Catanzaro.

«In tal modo - ha affermato il prefetto, Castrese De Rosa - saranno ulteriormente implementati i sistemi di videosorveglianza cosi da garantire un maggiore controllo del territorio, già presidiato quotidianamente dalle Forze dell'Ordine, innalzando il livello di sicurezza percepita dai cittadini. L'ammissione delle candidature di Catanzaro e Lamezia - dice ancora il prefetto - si inserisce nel quadro di ulteriori importanti ipotesi di finanziamento in materia di videosorveglianza, già assentiti, a valere su risorse statali, i cui progetti sono in fase di adozione da parte dei Comuni».