E' stata scoperta dalla guardia di finanza grazie ad una ricognizione aerea

SIDERNO (RC) – La guardia di finanza ha scoperto e sequestrato una piantagione di canapa indiana. Centosette gli arbusti messi a dimora su un terreno di cento metri quadrati in aperta campagna. Le piante, dell’altezza di circa due metri, sono state individuate durante una ricognizione da un elicottero delle fiamme gialle. Sul posto i militari hanno accertato che la piantagione era dotata di un sistema di irrigazione. Nelle immediate vicinanze anche attrezzi e strumenti per la cura e per la coltivazione del terreno. Trecentomila euro il valore della canapa indiana sequestrata. (rc)