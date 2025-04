Simeri Crichi ce la sta mettendo tutta. Non intende attendere il cambiamento, piuttosto preferisce innescarlo. Il comune, che dai piedi della Sila si estende fino alla costa ionica, è da tempo coinvolto in un'opera di rilancio della propria immagine e del proprio ruolo sul territorio attraverso una serie di iniziative progettuali e cantieri aperti finalizzati alla valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche del paese, al miglioramento dei servizi da destinare alla collettività, alla cura dell'ambiente, al potenziamento della rete infrastrutturale.

Ad intervenire sul punto, recentemente, è stato il sindaco della comunità del Catanzarese Davide Zicchinella che, in una nota pubblicata anche sui social, ha inteso sottolineare come «il cambiamento, per caricarsi di concretezza, innovazione e futuro debba essere programmato con attenzione ed impegno». Per il primo cittadino di Simeri Crichi il rinnovamento necessita dei suoi tempi e nell'intervallo che intercorre tra programmazione ed azione è possibile che qualcuno «ingenuamente o furbamente» possa confondere il lavoro di pianificazione con la dannosa inerzia.

È spettato allo stesso Zicchinella informare i cittadini dei progetti in corso ed elencare le iniziative messe in campo per riqualificare il comune, con la promessa di non lasciare nulla al caso e soprattutto non sprecare neppure un centesimo di risorse pubbliche. Tra gli annunci più importanti, trova di certo un ruolo di primo piano la notizia che Simeri Crichi avrà il suo primo tratto di lungomare con lavori pronti a partire prima dell'estate ed un investimento di 700mila euro. Crichi Centro potrà inoltre contare su una nuova piazza con all'interno un centro sociale ed un punto di informazione turistica.

Entro l'anno - continua a far sapere il sindaco - grazie ad un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, si aprirà il cantiere della "Strada del bosco", per collegare il quartiere marino con il centro di Crichi. L'attenzione sarà rivolta anche alle scuole con un contributo di 800mila euro per garantire migliori servizi e maggiore sicurezza. Investimenti previsti anche sul piano occupazionale, per mitigare il rischio idrogeologico, per valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, ambientale e architettonico. Con un investimento di 150mila euro si procederà poi al potenziamento della pubblica illuminazione mentre ammonta a 1,5 milioni di euro la somma destinata alla sicurezza stradale e al miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana.