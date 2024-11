La città del Basso Tirreno Cosentino ha stravolto le regole della parità di genere mandando in assise una folta rappresentanza femminile

AMANTEA - Monica Sabatino è il nuovo Sindaco di Amantea, prima donna ad essere eletta in assoluto nella cittadina del basso tirreno cosentino. Una battaglia elettorale giocata sul filo del rasoio contro Sante Mazzei che ha perso queste amministrative per soli 430 voti. Francesca Menichino per la lista del 'Movimento 5 Stelle' che si ferma a 1.367 voti e Sergio Ruggiero per la lista 'La nuova Primavera – Spirito Libero' si attesta a quota 1000. La Sabatino raccoglie il testimone dell'ex sindaco di Amantea, Francesco Tonnara, scomparso il 6 agosto 2013 all'età di 61 anni, dopo una lunga malattia e rappresenta, di certo, un punto di rottura politico importante, interpretato da molti come segno di buon auspicio per Amantea e per tutto il comprensorio. Con il primo consiglio comunale parte ufficialmente l'esperienza politica di Monica Sabatino. Un Consiglio tinto di rosa, perché non solo il primo cittadino ma anche buona parte dell’assise laica è composta da donne, ben otto le consigliere che avranno il compito di cambiare il volto della politica amanteana. Donna è anche il presidente del Consiglio, si tratta di Ermelinda Morelli eletta dalla maggioranza. Valorizzazione del centro storico mediante opere di arredo urbano, miglioramento della viabilità comunale, avvio della raccolta differenziata e politiche di risparmio energetico sono solo alcuni dei punti del programma elettorale della lista Rosa Arcobaleno, che da oggi diventano le linee programmatiche della nuova amministrazione.

Gli assessori. Giovanni Battista Morelli Vice Sindaco con deleghe per turismo, spettacolo e sport. Sergio Tempo delega ai lavori pubblici, partecipate, contenzioso e bilancio, Rubino Antonio ambiente, pesca, verde pubblico, trasporto urbano, viabilità di Amantea e gruppo azione costiera. Gianluca Cannata vanno le deleghe per l'urbanistica e viabilità di Campora San giovanni, area Pip, porto turistico, attività produttive e delega alla firma per la delegazione di Campora San Giovanni. Emma Pati pubblica istruzione, igiene, sanità e programmazione.

Le deleghe ad hoc. Oltre gli assessorati poi le deleghe specifiche che vanno agli altri consiglieri. A Salvatore Alessandro vanno le deleghe per le politiche giovanili e infrastrutture sportive, a Giusi Osso le pari opportunità, comunicazione esterna ed educazione alla legalità.Arone Elena deleghe al coordinamento urbanistico del centro storico e decentramento, a Morelli Ermelinda il trasporto scolastico e la mensa, a Chilelli Franco vanno le deleghe per il personale, servizi cimiteriali, comitati di quartiere e politiche per l'approvvigionamento energetico, ed infine a Caterina Ciccia le deleghe al commercio, fiere, mercati e rapporti con le associazioni.