Giordano subentra a Mario Spagnuolo, attuale Procuratore della Repubblica di Cosenza

E’ in corso la cerimonia di insediamento del nuovo procuratore della Repubblica di Vibo Valentia. Bruno Giordano è giunto alla Procura di Vibo dopo essere stato per otto anni procuratore della Repubblica di Paola, dove ha coordinato importanti inchieste sulla criminalità e su reati ambientali.

Giordano nuovo procuratore di Vibo: «La porta del mio ufficio sempre aperta»

«Il vibonese per quanto mi riguarda – ha dichiarato prima dell’avvio della cerimonia - è un territorio estremamente simile al reggino, che conosco bene per aver lavorato per lunghi anni nella mia carriera. Sappiamo che questo è un territorio permeato da gravissimi fenomeni criminali, per ciò che concerne gli aspetti squisitamente propri alla ‘ndrangheta, la competenza è della Dda di Catanzaro con la quale questa Procura lavorerà in assoluta sinergia».

Il neo procuratore ha parlato di “territorio delicato” per «l’utilizzo della violenza quale strumento di risoluzione delle controversie. L’unico modo per contrastare la violenza e fenomeni criminali comuni diffusi - ha aggiunto - è il lavoro, lavoro, lavoro. Solo questo conosciamo».