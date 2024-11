E’ stata presentata l’ultima attrattiva dell’Acquapark Odissea 2000 di Rossano. Si chiama Skyron Rocket e va ad ampliare il ventaglio di divertimenti acquatici della struttura calabrese, sempre più traino del turismo regionale

ROSSANO (CS) - Un vero e proprio salto nel vuoto in verticale accompagnato da un giro della morte di 360°. Astenersi deboli di cuore. La nuova attrattiva dell’Acquapark Odissea 2000 di Rossano potrebbe essere riassunta così. Skyron Rocket, a dire il vero è molto di più. Gioco acquatico unico nel sud Italia, tra i pochissimi in Europa. Mix perfetto di ingegneria, innovazione, sicurezza, e divertimento. Qualità che da sempre contraddistinguono il mega parco acquatico di Rossano. Tra i più grandi del vecchio continente. Grande, con ben 15 attrattive, lo era già nel 1995 quando dalla lungimiranza di Saverio Marino, sostenuto dalla famiglia, l’Acquapark Odissea 2000, nacque tra lo scetticismo generale. Un'idea rivoluzionaria per l’epoca, destinata a cambiare il mondo dell’imprenditoria turistica calabrese. Costruita, ampliata, innovata anno dopo anno, la struttura rossanese ha fatto registrare numeri da record. Più di 180 mila presenze annuali che portano ad oltre 3 milioni di persone portate in quella fetta di Calabria, in 20 anni di attività. Una risorsa che evidentemente ha portato beneficio a tutta la costa jonica cosentina se è vero come è vero che lo sviluppo turistico della stessa ha subito un accelerata dopo la costruzione dell’Odissea 2000.Venti anni e non sentirli, l’Acquapark Odissea 2000 di Rossano continua a buttare lo sguardo al futuro senza dimenticare il passato. Anche Lo Skyron Rocket rievoca nel nome la Magna Graecia di cui Rossano è stato ed è un segno di straordinaria rilevanza storica.