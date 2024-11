usciranno dallo stabilimento Ansaldo Breda di Reggio Calabria. Il primo convoglio consegnato oggi

REGGIO CALABRIA - Sono made in Calabria i nuovi treni della metropolitana di Milano. Trenta i convogli commissionati da Finmeccanica per Atm che usciranno dallo stabilimento Ansaldo Breda di Reggio Calabria. Il primo, consegnato oggi, è già in viaggio per il capoluogo lombardo. I treni (il prototipo in foto) sono stati progettati ed acquistati per ammodernare il parco mezzi in vista di Expo 2015. Venti convogli sono destinati alla linea 1, altri dieci alla linea 2. Tecnologia di ultimissima generazione - in particolare il sistema di marcia silenziosa - e design innovativo sono i punti di forza dei treni costruiti in Calabria.