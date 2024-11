L'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Soriano con il supporto di personale dell'Enel.

SORIANO CALABRO - I carabinieri della stazione di Soriano Calabro, nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato D.M. E., 29 anni, commerciante. La donna – secondo l’accusa – si è resa responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. Nel corso del controllo i militari operanti, coadiuvati da personale della società Enel, a seguito di perquisizione presso l’attività commerciale della donna, hanno accertato che la stessa aveva manomesso il proprio contatore, collegandosi abusivamente alla linea elettrica, per alimentare la propria attività di autolavaggio, nonché la propria abitazione. La commerciante, espletate le formalità di rito, veniva tradotta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’A.G. Deferite per lo stesso reato altre sei persone