Gli assessori della Regione Calabria Alfonso Dattolo (urbanistica e governo del territorio) e Michele Trematerra (agricoltura), con il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, Francesco Prosperetti, hanno sottoscritto, ieri, giovedì 27 Marzo 2014, a Catanzaro, nella sede della Presidenza della Giunta di palazzo Alemanni, il protocollo di intesa per l'individuazione, la creazione e la valorizzazione agricolo-paesaggistica degli spazi pubblici urbani e periurbani.

''Un accordo - ha spiegato l'assessore Dattolo - che da continuita' pratica al Qtr Paesaggistico contenente la piu' importante strategia della Calabria come paesaggio parco da valorizzare. L'intesa getta le basi per sviluppare un nuovo modo di vivere attraverso la rigenerizzazione del paesaggio che, attraverso un nuovo modo di sostenere la qualita' dell'abitare, sia urbano sia rurale, avra' ricadute positive anche in termine economici e turistici''.

L'assessore Trematerra ha esordito affermando che quando pensa che nel 2050 si stima che la popolazione del pianeta possa raggiungere i dici miliardi di persone, immagina che ''la crescita sostenibile possa esserci principalmente attraverso i beni che possediamo. E tra tutti il bene piu' importante e' la terra e, quindi, l'agricoltura''. ''Noi - ha rimarcato - non dobbiamo sfruttare i tetti dei grattacieli per far nascere gli orti urbani perche' abbiamo immensi spazi da utilizzare e recuperare''.