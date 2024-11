Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per omaggiare il fondatore dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli: «Ha rappresentato la grande tradizione culturale del Sud»

Il Comune di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, ha proclamato il lutto cittadino per ricordare la scomparsa dell’avvocato Gerardo Marotta, fondatore dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, esponente della cultura italiana e meridionale di livello internazionale, insignito della Cittadinanza Onoraria di Soveria Mannelli nel 1997.

Il sindaco Leonardo Sirianni ha emanato un'apposita ordinanza in cui, «interpretando l'unanime cordoglio della Cittadinanza, ha proclamato il lutto cittadino», comunicandolo anche a tutti gli Uffici pubblici e alle scuole. Le bandiere esterne agli edifici pubblici, si legge nel l'ordinanza, sono state esposte a mezz’asta per l’intera giornata e le bandiere nelle cerimonie sono state abbrunate con due nastri di velo nero.

Inoltre, il Comune di Soveria Mannelli ha intenzione di promuovere a breve una serie di iniziative, come intestazioni e convegni, per ricordare la memoria dell'illustre cittadino onorario scomparso. Il primo cittadino Sirianni ha dichiarato che «Gerardo Marotta ha rappresentato la grande tradizione culturale del Sud». Il vice sindaco Mario Caligiuri, che anche da assessore Regionale alla Cultura aveva promosso nel 2013 e nel 2014 delle iniziative in onore del fondatore dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ha affermato che «l'opera dell'avvocato Marotta non può andare dispersa ma dovrà continuare a vivere con un rinnovato impegno di persone e istituzioni». Il consigliere comunale ed editore Florindo Rubbettino ha sostenuto che «è un dovere civile e culturale ricordare la figura di un intellettuale come Gerardo Marotta».