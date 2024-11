L’amministrazione comunale di Cosenza ha messo a disposizione un maxischermo per assistere al match di andata dei play off

tra Pordenone e Cosenza. Circa trecento sostenitori rossoblù hanno affrontato la lunga trasferta in terra friulana, ma sono molte migliaia i tifosi ansiosi di seguire lo svolgimento del confronto. Per questo il comune ha disposto l'allestimento di un maxischermo in Piazza Bilotti, con diretta televisiva a partire dalle ore 20.





«Si respira in città un entusiasmo tangibile – afferma il sindaco Mario Occhiuto – E proprio per sostenere i diffusi sentimenti di appartenenza e di identità attorno ai nostri colori sportivi, dopo aver accolto la richiesta del Centro Coordinamento Club di due pullman per raggiungere Pordenone, abbiamo pensato di andare incontro anche a quanti non vorranno far mancare il loro supporto da Cosenza. In tanti, ne siamo certi, si ritroveranno sulle vele di piazza Bilotti». s.b.