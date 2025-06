Un appuntamento ormai consolidato e di grande valore sociale torna il 12 giugno a Roma, nella splendida cornice di Terra del Principe – Piazza Napoleone I: è la quarta edizione del “Goal della Vita”, una giornata speciale dedicata a sport, benessere, prevenzione e sicurezza, in sintonia con lo spirito del Giubileo.

L’evento è organizzato da Mida Academy, in collaborazione con IURIS – Vittime del Dovere, la Polizia di Stato, rappresentanti del mondo medico dei principali ospedali romani e l’Università Marconi.

In prima linea nella promozione e nella gestione dell’iniziativa anche il network LaC e LaCapitale, a testimoniare l’attenzione crescente verso i temi sociali e di salute pubblica a livello nazionale e internazionale.

L’obiettivo è chiaro: mettere al centro la persona, attraverso un’esperienza che unisce sport, divulgazione scientifica e riflessione. Un'iniziativa che mira a coinvolgere la comunità in un'esperienza sportiva stimolante e, al contempo, a fornire informazioni preziose sulla prevenzione delle malattie attraverso uno stile di vita sano. La giornata sarà arricchita da momenti di confronto e informazione, con tavole rotonde su cybersicurezza, sicurezza pubblica, salute e sport nell’anno giubilare.

A presentare l’evento sarà l’attrice e conduttrice Milena Miconi.

L'associazione MIDA Academy

A organizzare il prestigioso evento MIDA ACADEMY, un’associazione culturale che nasce da un progetto scientifico promosso da Medici e Giuristi, da docenti universitari, da giovani professionisti e da ricercatori, con lo scopo di: difendere, promuovere, documentare e sostenere i Diritti Umani in Italia e nel Mondo, salvaguardando i problemi socio-culturali di ogni individuo con l’ausilio della loro professionalità e ricerca scientifica, per lo sviluppo della sanità e della Sicurezza del cittadino, valorizzando quanto più possibile l’immagine e la considerazione dell’economia del Paese e della persona – in particolare della donna, del minore e delle minoranze in genere – ergendosi quale intermediario tra il cittadino e le Istituzioni.