Per mesi l'avrebbe perseguitata, arrivando ad aggredire un amico della sua ex fidanzatina, che stanca di subire atti persecutori, lo ha denunciato alla polizia

ROSSANO (COSENZA)- Non aveva accettato la fine della relazione. Così aveva messo in atto una serie di maltrattamenti ed atti persecutori nel confronti della sua ex ragazza, minorenne, che stanca dei soprusi ha deciso di denunciarlo. Da qui è scattata l’indagine della polizia che ha portato all’arresto di Domenico Acroglianò, 21 anni, posto ai domiciliari con l’accusa di stalking. Il giovane era stato arrestato per sequestro di persona, rapina, lesioni, minacce e porto abusivo di arma ai danni di un altro giovane colpevole di passeggiare insieme alla sua ex, per le strade di Rossano.(ci)