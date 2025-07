A Cittanova una giornata in cui si sono condivise competenze e conoscenze. Ruolo di ambassador nella regione affidato a Marino Fusco: «Fare impresa al Sud non deve essere un problema ma un’opportunità»

È partito dalla Calabria il tour di Fespa Italia, l’associazione italiana che raggruppa chi opera nel settore della stampa specialistica. Il nuovo progetto si pone l’obiettivo di incontrare da vicino le aziende di stampa su tutto il territorio nazionale. All'Uliveto principessa resort di Cittanova, si è svolta una giornata per condividere competenze e conoscenze sull’innovazione e sul mercato, con particolare attenzione a temi quali economia circolare, intelligenza artificiale e serigrafia e stampa digitale. È stato presentato anche il nuovo programma Ambassador per coinvolgere il mercato locale e favorire l’ingresso di nuovi associati, consolidando relazioni con istituzioni e realtà imprenditoriali del territorio.

Cos’è Fespa Italia

Fespa Italia rappresenta gli interessi di tutto il mercato della stampa specialistica, dei suoi settori applicativi, Textile, Interior Decoration, Product Decoration, Out & Digital Out of Home (OOH e DOOH), Industrial Printing & 3D, e delle sue tecnologie di stampa, serigrafica, tampografica, inkjet e digitale. FespaItalia è parte di Fespa, federazione internazionale che comprende 37 associazioni in altrettante nazioni del mondo e in questo modo offre l’opportunità di essere parte di una rete mondiale di esperti, rendendo disponibili a livello nazionale le esperienze più di successo degli altri paesi. L’associazione conta 55 aziende e un fatturato complessivo di quasi 2,5 miliardi di euro (dato 2023) e 3.506 addetti, a testimonianza di un comparto dinamico e strategico per l’industria della comunicazione visiva e della produzione avanzata. Fondata nel 2006, mette a disposizione dei propri soci le risorse necessarie per essere aggiornati e più competitivi sul mercato. Costruisce i contatti e le opportunità di approfondimento per un uso efficiente della tecnologia e dei processi per la creazione, personalizzazione, produzione e utilizzo di stampati speciali.

L’evento in Calabria

In Calabria, il ruolo di Ambassador è stato affidato a Marino Fusco, amministratore unico di Athena S.r.l., con il compito di promuovere le attività associative, valorizzare le peculiarità del territorio e fare da ponte tra le esigenze locali e gli indirizzi nazionali dell’associazione. Tra le sue funzioni rientrano anche il coordinamento di iniziative territoriali, l’organizzazione di eventi e la promozione attiva dell’identità e dei valori di Fespa Italia.

«È un onore per me rappresentare Fespa Italia in Calabria, una terra ricca di potenzialità imprenditoriali e creatività – ha dichiarato Marino Fusco -. Il mio impegno sarà volto a valorizzare le eccellenze locali, favorire la crescita del settore della stampa specialistica e costruire un dialogo concreto tra le imprese del territorio e l’associazione nazionale. Credo fortemente che solo attraverso il confronto, la condivisione di competenze e la collaborazione possiamo affrontare con successo le sfide dell’innovazione e della competitività. Oggi abbiamo anche voluto affrontare le problematiche del Sud, come quelle logistiche e infrastrutturali. Fare impresa al Sud non deve essere un problema, bensì un’opportunità».

Molto soddisfatto per la giornata, Nicola Posarelli, presidente di Fespa Italia: «Il nostro obiettivo è avvicinarci alle realtà del Sud. Con il lancio del programma Ambassador, Fespa Italia compie un passo strategico verso una rappresentanza sempre più inclusiva, capillare e vicina alle esigenze del territorio. La Calabria, con la nomina di Marino Fusco, inaugura un percorso virtuoso che porterà l’associazione a essere ancora più presente nei luoghi dove il valore del nostro settore prende forma. Il contributo degli Ambassador sarà fondamentale per rafforzare il dialogo con le imprese e per promuovere l’innovazione in tutta la filiera della stampa specialistica».

Il convegno

L’incontro con imprenditori, soci e operatori del settore è stato sponsorizzato da Hexis Italia e F.lli Puccio. L’apertura del convegno ha visto anche l’intervento di Giuseppe Febert, vicepresidente di Confindustria Calabria, che ha sottolineato quanto il ruolo delle associazioni sia importante per la crescita del business nelle aziende e dei territori. Tra gli argomenti sul tavolo: l’economia circolare, l’etica e la legalità, gli strumenti utili per analizzare e ottimizzare i costi in azienda e la cultura d’impresa come leva di innovazione. L’evento ha dato il via a un ciclo di appuntamenti che in futuro coinvolgerà diversi territori italiani, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più solida e rappresentativa della stampa specialistica nazionale.