Se cerchi Starlink Italy Srl, la società che dovrebbe rappresentare il colosso di Elon Musk nel nostro Paese, ti aspetteresti di trovare un edificio futuristico, con insegne luminose e magari qualche Tesla parcheggiata all’ingresso. Invece, ti imbatti nel grattacielo Abruzzi 94, una struttura modesta a due passi da Piazzale Loreto, Milano. Qui, ufficialmente, ha sede la filiale italiana di Starlink, un’azienda che sta negoziando un contratto miliardario con il governo italiano.

Ma entrare in contatto con Starlink Italy Srl è un’esperienza quasi mistica. Nessuna insegna, nessun logo, nessuna traccia visibile della presenza di Musk e dei suoi satelliti. Solo il portiere del palazzo, un uomo cordiale con un librone pieno di nomi e sigle, che scuote la testa perplesso: «Starlink? Mai sentita nominare. Qui conosco tutti, ma di questa società non so nulla».

Non basta. Il portiere, determinato a fare luce sul mistero, sfoglia il registro delle società domiciliate nel palazzo. Nulla. Telefona persino ad alcuni uffici, ma la risposta è sempre la stessa: «Mai sentito parlare di Starlink». Eppure, i documenti ufficiali indicano proprio questo indirizzo come sede della società che dovrebbe portare l’internet satellitare in tutta Italia.

Qualcuno suggerisce che Starlink Italy Srl sia solo un domicilio legale, un luogo dove ricevere corrispondenza senza effettivamente operare. Un’ipotesi corroborata dal fatto che nemmeno i postini sanno esattamente dove consegnare la posta destinata a Starlink.

C’è poi la questione dell’account italiano su X (ex Twitter), attivato nel 2020 e poi abbandonato. Nell’estate del 2021, un singolo post misterioso ha riacceso brevemente l’attenzione: «P am. P@Laogauzill.pv m p. L’ho p in mn.M l po. m. Nel». Nessuno ha mai capito cosa volesse dire. Forse un errore, forse un messaggio criptico che solo gli ingegneri di Musk possono decifrare. Poi, più nulla.

Per trovare una traccia tangibile, bisogna salire al decimo piano del palazzo, dove si trovano gli uffici di Bdo Italia, una società di consulenza che opera in 167 Paesi. Qui, finalmente, un segnale: «Sì, Starlink Italy Srl è qui», conferma una voce dalla segreteria, aggiungendo però che il partner che se ne occupa non può rilasciare dichiarazioni senza l’autorizzazione della società.

Il contrasto tra l’impatto rivoluzionario di Starlink e la sua presenza discreta in Italia non potrebbe essere più evidente. Starlink promette di portare internet ovunque, anche nei luoghi più remoti, grazie a una costellazione di satelliti che orbitano intorno alla Terra. Ma qui, a Milano, la sua presenza sembra quella di un fantasma: una società “viva e vegeta”, come confermano da B, ma senza volti, senza uffici visibili, senza segni distintivi.

Non è chiaro perché Starlink abbia scelto questa modalità operativa. Forse per ridurre i costi, forse per evitare l’attenzione mediatica, o forse perché l’Italia è solo uno dei tanti mercati in cui Musk punta a espandersi. Ma per ora, il mistero rimane.

Elon Musk, con le sue idee avveniristiche e le sue ambizioni galattiche, è abituato a far parlare di sé. Ma in Italia, Starlink si muove nell’ombra, tra portieri increduli e segretarie che si rifugiano in un garbato “non possiamo rispondere”.

Forse, questa discrezione è solo parte del piano. Dopotutto, i satelliti di Starlink non si vedono a occhio nudo, ma sono lì, a portata di connessione. Magari anche Starlink Italy Srl è più reale di quanto sembri, solo che preferisce non dare nell’occhio.

Ma una cosa è certa: se volete internet a banda larga da Musk, meglio non cercarlo al decimo piano di Abruzzi 94. O almeno, non aspettatevi di trovare una Tesla in doppia fila.