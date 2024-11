«La strada statale jonica è un’opera strategica per la Calabria e il governo ne è pienamente consapevole». Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, replicando in aula a Montecitorio nel corso del question time ad un'interrogazione del deputato di Coraggio Italia Felice D'Ettore. Carfagna ha anche annunciato che l'esecutivo è impegnato a reperire due miliardi di euro per il completamento della statale.

«Un asse viario cruciale tanto per la mobilità dei cittadini residenti sull’intero tratto costiero che per la connettività del sistema produttivo calabrese con le principali vie d’accesso terrestri e portuali ai mercati italiani e internazionali - ha siegato -. Per la completa realizzazione dell’intera opera, occorre assicurare, nel prossimo periodo, un ulteriore significativo sforzo finanziario di circa 2 miliardi. Il Governo è pienamente consapevole dell’importanza dell’opera, come ho detto in apertura, e sta lavorando per reperire nelle prossime settimane, al più tardi entro la prossima legge di bilancio, le risorse per finanziare ulteriori lotti, in linea con il progressivo avanzamento della progettazione. Grazie alle importanti risorse che stiamo mobilitando e grazie alle semplificazioni delle procedure che abbiamo già attuato, siamo nelle condizioni di produrre finalmente una vera accelerazione nella realizzazione di interventi così strategici».