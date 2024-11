Il Governatore ha incontrato il presidente del Movimento Vita pro SS106, Nando Amoruso, che nei giorni scorsi aveva dato vita all’ennesima eclatante manifestazione giungendo davanti alla Cittadella a bordo di un trattore e chiuso in una gabbia

Su richiesta del " Movimento Vita pro SS 106 ", il presidente Mario Oliverio ha ricevuto nel pomeriggio, presso la sede della Regione, il presidente del movimento stesso, Nando Amoruso, accompagnato dai sindaci di Melissa, Gino Murgi, e Crucoli, Domenico Vulcano.

In gabbia davanti alla Regione per denunciare la pericolosità della statale 106

Al centro dell'incontro- informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta-, le problematiche riguardanti la statale 106. Il presidente Oliverio ha informato i presenti sulle importanti iniziative che la Regione sta portando avanti proprio in questi giorni attraverso un importante confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas ed RFI , allo scopo di definire gli interventi che saranno contenuti negli Accordi di Programma tra il MIT e Anas ed RFi.

Gli interventi per l'ammodernamento della statale 106 jonica avranno uno spazio rilevante, ed il tratto tra Crotone aeroporto e Sibari sarà oggetto di investimenti importanti di ammodernamento, così come il corridoio ferroviario jonico, attraverso investimenti strutturali in direzione dell'elevamento a rango “C “di questa importante infrastruttura ferroviaria.



Nel prossimi giorni saranno illustrate nei dettagli le proposte contenute negli accordi di Programma richiamati.