L'Impresa Pizzarotti si è aggiudicata un nuovo appalto da 445 milioni di euro in Calabria. Si tratta del cantiere più ricco per la costruzione della nuova strada statale 106 tra Catanzaro e Crotone. Complessivamente, l'aggiudicazione dei lavori Anas ha un valore di 1,8 miliardi di euro. Un'opera, si legge in una nota della storica impresa di Parma, che riveste un particolare significato sociale oltre che economico, l'attuale 106 è infatti una delle arterie italiane con il più alto tasso di mortalità.

Il tratto che sarà realizzato dalla Pizzarotti è lungo 7,5 km, sui 43 complessivi – suddivisi in sei lotti – composto di 4 corsie (due per senso di marcia). L'azienda di Parma, che sta finalizzando i lavori della pista di bob di Cortina, la cui pre-omologazione è stata da poco festeggiata, nel sud Italia, è impegnata anche nei lavori dell'alta velocità in Campania, Puglia e Sicilia. Nei giorni scorsi, con l'abbattimento dell'ultimo diaframma, sono stati completati gli scavi della galleria Telese, sul lotto Frasso Telesino - Telese, tappa fondamentale per il completamento della linea Alta Velocità/Alta Capacità della Napoli-Bari.