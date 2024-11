L'Anas è già al lavoro per consolidare la mareggiata erosa dalle forti onde che hanno battuto il litorale

AMANTEA (CS) - A causa di una forte mareggiata verificatasi nelle scorse ore c’è stato il cedimento di una scarpata che ha interessato la statale 18 in località ‘La Principessa’, a Campora San Giovanni, a sud del porto di Amantea. Una storia che si ripete ogni qual volta un’ondata di maltempo si è abbatte sul cosentino provocando danni alla strada che da tempo è gravemente danneggiata. Al lavoro l’Anas che ha competenza sul tratto interessato. La carreggiata è stata chiusa al traffico e si viaggia su una sola corsia con senso alternato di marcia regolato da un semaforo. Sotto il guardrail sono stati messi dei grossi massi per contenere lo smottamento. Inevitabili i disagi e la preoccupazione per gli abitanti di Campora e Nocera perché questa è rimasta l’unica via di collegamento, infatti, la strada interna del Savuto da tempo è bloccata per il crollo del ponte. A risentirne anche le attività turistiche della zona che oltre alla crisi devono fare i conti con una pessima viabilità. L’associazione degli albergatori di Amantea chiede al Comune e all’Anas un intervento che sia risolutivo per evitare ulteriori stop, anche in futuro, a causa del maltempo. “La soluzione migliore - dice Demetrio Metallo a nome degli altri operatori dell’area - sarebbe quella di predisporre una barriera a mare a pochi metri dalla massicciata”.