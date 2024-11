Carolina Girasole, dirigente Pd, è stata sindaco di Isola di Capo Rizzuto dal 13 aprile 2008 al 26 maggio 2013, divenendo per la particolarità della sua vicenda e della sua integrità morale anche un simbolo della lotta alla ’ndrangheta. Era ingiustamente finita sotto accusa il 3 dicembre 2013 con l’arresto per voto di scambio, corruzione elettorale, turbativa d’asta. In quanto si riteneva che avesse potuto favorire, assieme al marito Franco Pugliese, la potente cosca Arena in cambio del sostegno elettorale. Tutte accuse da cui poi venne assolta, con formula piena, il 22 settembre 2015, dopo 168 giorni di arresti domiciliari. La dirigente Pd sarà protagonista della nuova puntata di vis-à-vis nel dialogo a due con Paola Bottero.

