Secondo appuntamento con la rubrica ideata dal noto conduttore vibonese “Eccellenze Italiane. Storie dell'Italia che vale”. Ospite della prossima puntata la doppiatrice Emanuela Rossi

Dopo la prima puntata di “Gustibus” che, su La7, ha visto protagonista Piero Muscari che nella sua rubrica “Eccellenze Italiane. Storie dell'Italia che vale” ha ospitato il famoso chef Heinz Beck, il noto conduttore vibonese e patron di Radio Onda Verde torna sabato 11 marzo alle 12.50 per raccontare un’altra storia di eccellenze italiane.

La protagonista della prossima puntata sarà Emanuela Rossi, voce di Pippi Calzelunghe nell’edizione italiana. Felice di essere protagonista anche sul La7 la Rossi ha dichiarato: «Ho avuto la fortuna di cominciare da bambina, di entrare in questo mondo quando il doppiaggio era ad un altro livello professionale, in un’epoca in cui potevi conoscere professionisti straordinari, molti dei quali provenienti dal teatro; e ho imparato il mestiere da “voci famose”, che hanno conferito onore e prestigio a questo lavoro. Ormai - ha aggiunto - sono personaggi storici, che fanno parte della tradizione del doppiaggio italiano. Ne cito solo alcuni: Giulio Panicali, doppiatore di Tyrone Power, Emilio Cigoli, la voce storica di John Wayne e di Burt Lancaster, Lydia Simoneschi, la voce di Vivian Leigh in “Via col vento” e anche quella di Rita Hayworth, e poi, ancora, Rosalba Calavetta, Anna Miserocchi… Ma lavoravo anche con grandi attori e registi italiani… Ho lavorato con Bolognini, con Monicelli, con Ettore Scola; e la cosa bella è che spesso i registi presenziavano anche al lavoro di doppiaggio e ti davano suggerimenti e consigli come se tu fossi un loro attore in tutto e per tutto».

Emanuela Rossi oggi è anche la voce ufficiale del progetto messo a punto da Piero Muscari. L’attrice e doppiatrice sarà presto a Vibo Valentia, il 22 marzo, con lo spettacolo “I suoceri albanesi”, accanto al marito, anch’egli famoso doppiatore, Francesco Pannofino.

Nel frattempo Piero Muscari è già alla ricerca delle nuove storie per l’edizione 2017 e ha messo in cantiere un tour nei teatri italiani.