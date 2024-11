Tante le criticità evidenziate: assenza adeguate cunette, asfalto ammalorato, illuminazione scarsa. Ecco l'elenco

Tante le criticità evidenziate per le strade calabresi. Pericoli che minano alla sicurezza degli utenti rimarcati e documentati da “Strade sicure del Sud”. I sopralluoghi effettuati hanno registrato problematiche su varie strade provinciali, annotando carenze sulle attuali infrastrutture: assenza di adeguate cunette per la raccolta delle acque, mancanza di apposita segnaletica (in alcuni tratti illegibile), asfalto ammalorato, guard rail spesso incidentati o troppo bassi specie su tornanti che sovrastano scarpate.

A ciò si aggiungono segnali indicanti le località, assenti o corrosi; illuminazione scarsa sugli innesti; sezioni stradali che variano senza preavviso e continui avvallamenti e sconnessioni.

Ecco le strade sulle quali insistono le maggiori criticità:

Reggio Calabria

Sp 7, ex Ss 184

Sp 3, ex Ss 183

Sp 6

Sp 107

Sp 10

Vi‎bo Valentia

Sp 22, 23, 10, 17, 29 e 35

Ss 522

Cosenza, Catanzaro e Crotone

Ss 180

Cosenza

Sp Mormanno/Scalea

Crotone

Sp 51 e altre

Difficoltà anche sulla rete provinciale delle altre provincie specie quella di Vibo Valentia e quella di Crotone dove l’ attuale stato di manutenzione è nullo, con conseguenze notevoli sia sul decoro ma soprattutto sulla sicurezza.