Nicoletta Parisi

Ma quanto può essere grande il cuore dei calabresi. A Botricello la nostra Nicoletta ha messo a disposizione due loculi della cappella di famiglia per le vittime di Cutro. Offrire un loculo di famiglia è sentirsi parte di un’unica umanità: in Calabria in tanti hanno fatto come Nicoletta, perché da noi la “famiglia” non è quella mafiosa, ma quella dell’accoglienza e della fratellanza.