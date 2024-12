«Per Striscia la Notizia è un momento faticoso, non escludo un’alternanza». Le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, segnano una svolta epocale per il programma più longevo della televisione commerciale italiana. Da trentasette anni Striscia presidia l’access prime time di Canale 5, ma quella che sembrava una roccaforte inespugnabile, oggi, mostra crepe profonde.

La stagione 2024-2025, iniziata il 23 settembre, ha registrato un calo di ascolti preoccupante. Doppiato da Affari Tuoi su Rai 1, condotto da Stefano De Martino, che raggiunge stabilmente un milione di telespettatori in più e tocca quasi il 25% di share, il tg satirico di Antonio Ricci si trova addirittura insidiato da Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7. Il pubblico, una volta fedele, sembra preferire proposte alternative, più leggere o più incisive, in un panorama televisivo profondamente cambiato.

I numeri parlano chiaro: la scorsa stagione si era chiusa con una media di 3.245.000 telespettatori e il 15,63% di share. Già in calo rispetto al passato, ma ancora accettabili. Oggi, però, la forbice con i concorrenti si allarga, e Striscia fatica a trovare nuove strategie per riconquistare il pubblico.

Eppure, Striscia la Notizia non è solo un programma, è un pezzo di storia della televisione italiana. Nato il 7 novembre 1988, in un’Italia che viveva ancora l’eco della caduta del Muro di Berlino, il tg satirico ha rappresentato un punto di rottura nel linguaggio televisivo. Antonio Ricci, già mente dietro il rivoluzionario Drive In, ha trasformato l’access prime time in un appuntamento imperdibile, unendo informazione, satira e intrattenimento in un format unico nel suo genere.

Per oltre tre decenni, Striscia ha raccontato e, in molti casi, cambiato il Paese. Dai celebri Tapiri d’Oro consegnati da Valerio Staffelli, alle inchieste che hanno smascherato truffe e malcostumi, il programma è stato una lente ironica e graffiante sulla società italiana. Il Gabibbo, simbolo della trasmissione, è diventato un’icona pop, e intere generazioni sono cresciute sapendo che, all’ora di cena, su Canale 5, c’era sempre Striscia.

Ma oggi quella certezza vacilla. Gli sforzi per aggiornare il format non sembrano aver dato i frutti sperati. Le nuove veline, tra cui la 21enne Beatrice Coari, e il ritorno di un velino, Gianluca Briganti, hanno cercato di svecchiare l’immagine del programma. A ciò si aggiunge la rubrica di Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, pensata per avvicinare un pubblico più giovane con temi sportivi e di costume.

Tuttavia, il pubblico sembra preferire la semplicità e la freschezza di Affari Tuoi. Stefano De Martino, con il suo carisma e una conduzione che unisce leggerezza e coinvolgimento, ha saputo riportare in auge il vecchio gioco dei pacchi, attirando un pubblico sempre più trasversale.

Pier Silvio Berlusconi, consapevole della delicatezza del momento, ha aperto all’ipotesi di un cambiamento nell’access prime time: «Rimane un orgoglio per la nostra azienda, ma stiamo valutando nuove soluzioni». Tra queste, la più discussa è la possibilità di sostituire Striscia la Notizia con Avanti un Altro, il quiz show di Paolo Bonolis che da anni garantisce risultati solidi nel preserale.

Ma Bonolis, secondo fonti interne, non sembra intenzionato ad accettare. «Non è un compito facile competere con Affari Tuoi», spiegano fonti vicine al conduttore, che preferirebbe evitare un confronto diretto con De Martino. Inoltre, spostare Avanti un Altro nella fascia dell’access prime time aprirebbe nuove incognite sul palinsesto Mediaset, compromettendo l’alternanza storica con Caduta Libera di Gerry Scotti nel preserale.

La crisi di Striscia non riguarda solo i numeri, ma anche il cambiamento delle abitudini del pubblico. Se negli anni Novanta il programma era una finestra irriverente su un’Italia che guardava a nuovi orizzonti, oggi il pubblico chiede un intrattenimento diverso, che sappia coniugare leggerezza e novità, senza rinunciare a un pizzico di provocazione.

Resta il valore simbolico di una trasmissione che, con oltre trent’anni di storia, ha rappresentato un unicum nella televisione italiana. Per Antonio Ricci, la sfida non è solo quella di riportare Striscia ai vertici degli ascolti, ma anche di dimostrare che il tg satirico può ancora parlare al cuore del Paese.