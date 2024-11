Il presidente della Camera, a margine dell'incontro all'Unical, comunica l'intenzione di aderire alla manifestazione di Melito Porto Salvo

"Quando è arrivato l'invito del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio di partecipare alla manifestazione di Melito Porto Salvo ho aderito immediatamente ma ovviamente non so ancora i dettagli sullo svolgimento perché l'organizzazione spetta alle autorità locali. Quello che vorrei venisse posto comunque al centro della manifestazione è il bene della ragazza, auspico dunque che chi di dovere costruisca per lei un percorso perché possa ritornare a vivere più serenamente". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini, a margine dell'incontro all'Università della Calabria a Rende.

