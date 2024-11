Giacomo Giovinazzo

I cinghiali imperversano in Calabria e non solo nelle nostre campagne.Vista la calura alcuni di loro così hanno deciso anche di prendere i bagni e sono stati avvistati sulle spiagge vibonesi. Una situazione intollerabile per la Coldiretti che ha messo in campo una grande manifestazione di protesta per i ritardi con cui la Regione sta affrontando il problema. «Tanto si sa chi è il santo protettore dei cinghiali in Calabria: san Giacomo da Rosarno», ha detto il consigliere regionale Pietro Molinaro durante la nostra trasmissione Dentro la Notizia. Una battuta che riassume il pensiero di molti agricoltori. Il problema era già evidente nel 2017 e nessuno fra assessori e dirigenti ha fatto nulla per arginare il fenomeno.