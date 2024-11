Ernesto Rapani

Il senatore FdI esulta per la vittoria in Lazio e Lombardia e annuncia: «Ora puntiamo al Comune di Corigliano-Rossano» (che c’azzecca?) che «non può più rimanere estraneo alle dinamiche regionali e nazionali». Ernesto, qui non siamo in Lombardia: fidati, se non ti attrezzi politicamente i cittadini continueranno a fregarsene altamente delle dinamiche tue, e pure di quelle regionali e nazionali.