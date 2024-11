Elly Schlein

La segretaria del Pd, in tour elettorale nel Sud per le Europee, dopo la tappa in Calabria decide di imbarcarsi alle 10 con tutto il suo staff sul traghetto della Caronte per raggiungere la Sicilia. Il tutto documentato attraverso i social. Alle 10. 20, Schlein ha mandato la clip del suo sbarco: «Abbiamo attraversato lo Stretto con la nave e ci abbiamo messo appena venti minuti, a dimostrazione che il Ponte non serve». La Lega però dice che alla fine è stato uno spot per l’opera perchè un conto è farlo in un giorno infrasettimanale di maggio, un altro nei giorni di maggiore traffico, soprattutto se si va in treno.