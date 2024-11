Gianluca Gallo

Se proprio me lo chiede il partito… però ho il sugo sul fuoco … troverò certamente traffico.. non posso lasciare il gatto da solo. L’uomo più votato nella storia del regionalismo calabrese ha la stessa voglia di candidarsi alle Europee che si ha solitamente quando si deve andare dal dentista. Allora da giorni prova a gettare la palla in tribuna per non dire un secco no ad un determinatissimo Occhiuto che gli chiede il grande sacrificio. L’Ultima sua speranza resta che si candidi Tajani, ma non è detto che basti.