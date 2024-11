Emanuele Zurlo

Non c’è solo il calcio, ma anche il calcio in spiaggia o meglio il beach soccer. Anche qui l’Italia eccelle ed ha raggiunto la finale mondiale contro il Brasile in quel di Dubai. Grande protagonista il catanzarese Emanuele Zurlo, capitano della squadra e autore della rete del tre a due che ha portato in finale gli Azzurri dopo una tiratissima semifinale con la Bielorussia. Ha vinto anche un Europeo contro la Spagna e la World Winners Cup con il Napoli Beach Soccer. Iemmello chi?