Raffaele Gramendola

Ha 85 anni, è dializzato, la Croce rossa di Vibo lo ha lasciato a piedi dopo la sospensione del trasporto gratuito. Secondo le nuove disposizioni Asp, Raffaele è autonomo, dunque in grado di raggiungere l'ospedale con mezzi propri. Ma lui è disperato: non ha un’auto, né figli che possano accompagnarlo. Il buco della sanità fatelo pagare a corrotti e mafiosi, non ai calabresi che non hanno colpe.