Marco Franchini

L’accordo con Ryanair per nuovi voli dal Tito Minniti ha creato effetti insperati anche per i più convinti sostenitori delle compagnie low cost. Reggio Calabria ha iniziato ad attrarre passeggeri anche dalla vicina Messina e tutta la città ne ha avuto benefici in termini di indotto per alberghi, bar e ristoranti. Forza Italia esulta e parla di 8mila passeggeri in più in una sola settimana. Franchini sta studiando la possibilità di aprire nuove rotte aeree. il Tito Minniti finalmente ha messo le ali.