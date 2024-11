Pietro Ciucci

La vicenda degli espropri gli sta creando più di un grattacapo all’Ad della Stretto di Messina. Non bastavano le sacrosante proteste di chi si vedrà espropriata la casa e i ricordi per far spazio ad un’opera di cui ancora non si conosce nemmeno il progetto definitivo, ora ci si mette anche l’imbarazzo di alcuni espropri. Come rivelato da Lacnews24 e FattoQuotidiano, nell’elenco dei futuri espropriati figurano la figlia e alcuni nipoti del boss Luigi Mancuso nonché un condannato per ’ndrangheta nel processo Rinascita Scott. Il manager per il momento si rifugia nei soliti protocolli della legalità. Per ora è solo un Ponte di problemi.