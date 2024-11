Daniela Marra

Un’attrice reggina sta brillando nella serie Tv del momento, “Esterno notte”, che racconta del rapimento di Aldo Moro: interpreta l’ex brigatista rossa Adriana Faranda. Con la Calabria ha un rapporto «molto duro», «una terra che amo ma dove torno molto poco». Daniela, tu torni poco, ma qui il problema è che non vanno via quelli che questa terra non la amano affatto.